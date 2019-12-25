Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной писателя и журналиста Владимира Малышева

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил искренние соболезнования родным, близким, коллегам и читателям творчества известного публициста, писателя и журналиста Владимира Викторовича Малышева, отметив трагическое событие — уход из жизни талантливого автора, отдавшего жизнь служению литературе и культуре родного города.

Владимир Викторович имел полное право считать себя истинным петербуржцем. Отец писателя служил офицером Балтийского флота, а мать трудилась в строительном батальоне на легендарной Дороге жизни. Эти корни глубоко отразились в творчестве Малышева, чьи произведения неизменно посвящены городу, его богатой истории и людям.

Также губернатор упомянул значительный вклад Малышева в международную журналистику, напомнив, что тот долгое время работал иностранным корреспондентом агентства ТАСС в Италии и Греции, основал русскоязычную газету в Афинах и многие годы возглавлял популярную газету "Петербургский дневник", а также книжный магазин "Книжная лавка писателей". Благодаря своему блестящему образованию, знанию иностранных языков и богатому опыту работы, Владимир Малышев сумел создать яркие и увлекательные материалы, раскрывающие важные исторические события и судьбы русских эмигрантов.

Фото: Pxhere