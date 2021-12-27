Народный артист России Сергей Стадлер скончался в Петербурге

Народный артист России, скрипач и дирижер Сергей Стадлер скоропостижно ушел из жизни. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

В сообщении говорится, что российская культура понесла большую утрату. Стадлер был музыкантом с мировым именем, выдающимся скрипачом, дирижером, педагогом, художественным руководителем "Петербург-концерта" и главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Беглов отметил, что имя Стадлера стало символом высочайшего исполнительского мастерства. Его творческая биография отмечена мировыми гастролями в самых известных концертных залах, а также крупными симфоническими проектами. Губернатор добавил, что Стадлера воспитал Санкт-Петербург, и город всегда будет хранить благодарную память о нем. О дате и месте прощания с музыкантом пока не сообщается.

