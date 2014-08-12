Снегопад спровоцировал два ДТП на трассе "Кола" под Петербургом

В Гатчинском районе Ленинградской области из-за скользкой дороги столкнулись Audi и грузовик, а затем BMW врезался в препятствие.

Снегопад, обрушившийся на Петербург и Ленинградскую область 26 апреля, стал причиной первых дорожных аварий на трассе Р-21 "Кола". Об этом сообщает комитет по законности и правопорядку Ленинградской области.

Около полудня на 39-м километре трассы произошло столкновение легкового автомобиля Audi и грузового автомобиля Sitrak. Спустя час, на 41-м километре, водитель BMW совершил наезд на препятствие. В результате обеих аварий, к счастью, пострадавших нет.

На помощь участникам ДТП выезжали региональные спасательные службы и пожарные. В комитете подчеркнули, что аварии спровоцированы снегопадом, и в регионе сохраняется сложная дорожная обстановка.

Фото: комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области