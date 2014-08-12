Суд не стал арестовывать водителя фуры по делу о смертельном ДТП под Гатчиной

Гатчинский суд отказался заключать под стражу 34-летнего водителя грузовика Shacman — виновника аварии, в которой погибли два и пострадали 25 человек.

По версии следствия, трагедия произошла вечером 24 апреля на 41-м километре трассы "Петербургское южное полукольцо" у деревни Жабино. Водитель фуры выехал на перекресток на красный свет и протаранил пассажирский автобус "ПАЗ". 63-летний пассажир маршрутки скончался на месте, а 51-летний водитель автобуса умер позже в больнице.

Из 25 пострадавших десять человек были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 13 человек, в том числе двое детей, после оказания помощи лечатся дома.

Несмотря на тяжесть последствий, суд избрал меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Водителю грузовика запрещено:управлять любыми транспортными средствами; общаться с потерпевшими и свидетелями по делу. Кроме того, обвиняемый обязан являться к следователю и в суд по первому вызову.

