Плавательные пузыри рыб могут быть полезны при лечении сердечной недостаточности

Используя уникальную биоактивность биоматериалов, полученных из плавательного пузыря рыб, для повышения эффективности гидрогеля, этот инновационный подход обещает значительно ускорить восстановление сердечной функции и преодолеть существующие терапевтические ограничения.

Гидрогели, представляющие собой мягкие материалы, образующиеся в результате сшивания полимеров, могут иметь множество медицинских применений. В исследовании, опубликованном в Advanced Science, учёные разработали инъекционный гидрогель, содержащий компоненты плавательных пузырей рыб, и использовали его для восстановления повреждённых тканей сердца.

Плавательный пузырь рыб — это орган, который помогает рыбам держаться на плаву. Он состоит из коллагена, гликозаминогликанов и эластина и очень похож на части человеческого сердца. Эксперименты показали, что гидрогель на основе плавательного пузыря рыб, разработанный исследователями, усиливает адгезию и растяжение клеток сердца, способствуя образованию новых кровеносных сосудов и заставляя иммунные клетки бороться с воспалением. Гидрогель также обеспечивает постоянную поддержку сокращений сердца. Эти эффекты наблюдались после обработки гидрогелем культивируемых клеток и на модели ишемической сердечной недостаточности у крыс.

Необратимая гибель кардиомиоцитов — клеток сердечной мышцы — после ишемических событий подчёркивает острую необходимость в новых регенеративных стратегиях восстановления миокарда. ведущий автор исследования Чжихун Ван, доктор философии, из Нанкайского университета в Китае

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Фото: Advanced Science