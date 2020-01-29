Из-за снегопада и ветра в Петербурге приостановил работу один из сервисов самокатов

МЧС предупреждает о сильных осадках и порывах ветра до 20 м/с.

В Петербурге из-за ухудшения погоды один из сервисов аренды электросамокатов временно приостановил работу. При этом самокаты других операторов остаются доступны для пользователей, сообщает 78.ru.

Снег с дождём, по прогнозам, будет идти в городе до утра понедельника. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также ветер с порывами до 20 м/с. На дорогах — сложная обстановка, возможна гололедица.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и избегать резких торможений. Пешеходам советуют передвигаться осторожно, не торопиться, обходить рекламные щиты и деревья. Автомобили лучше парковать вдали от слабо укреплённых конструкций и деревьев.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам "01", "112" или "101". Горячая линия МЧС: 8(812) 299-99-99.

