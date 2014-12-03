В ГД призвали внести в белые списки кикшеринг и другие сервисы

Андрей Свинцов рассказал, что граждане должны получать доступ ко всем сервисам, которыми привыкли пользоваться ежедневно.

Временные отключения связи и мобильного интернета на территории российских населенных пунктов не должны мешать работе кикшеринга, каршеринга и прочих привычных для водителей сервисов. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы Андрей Свинцов. Таким образом политический деятель ответил на вопрос СМИ о том, могут ли принимаемые в последнее время федеральными властями меры по безопасности, в частности, сказаться на предстоящем старте сезона электросамокатов. Депутат отметил, что в случае такой необходимости транспортные сервисы будут включены в "белые списки" от Минцифры. По словам парламентария из нижней палаты, граждане должны иметь возможность пользоваться всей привычной для них инфраструктурой.

Если для этого необходимо дополнить белые списки, то, конечно, это необходимо сделать Безусловно, вопросы, связанные с кассовыми аппаратами, сервисами каршеринга, прокатом техники, в том числе самокатов, беспокоят наших граждан. Андрей Свинцов, депутат ГД РФ

Фото: Piter.tv