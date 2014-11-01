В РФ прорабатывают возможность разблокировки банковских карт через "Госуслуги"

Депутаты получили ответ от Минцифры по теме.

Российское министерство по цифровому развитию совместно с Центральным Банком России прорабатывают возможность разблокировки банковских карт граждан с помощью "Госуслуг". Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Максут Шадаев в ответ на запрос депутатов от партии "Новые люди". Текст документа по СМИ распространила пресс-служба политических деятелей. Известно, что ранее парламентарии из нижней палаты во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили властям создать единое окно на "Госуслугах" для подачи заявлений потерпевших пользователей о разблокировке счетов и банковских карт "в целях упрощения идентификации граждан и контроля сроков рассмотрения обращений банками".

Минцифры России концептуально поддерживает предлагаемые меры и выражает признательность за данную инициативу. Полагаем, что реализация данных мер будет способствовать более эффективной защите законных прав и интересов граждан. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Напомним, что россияне сталкиваются с блокировками карт из-за операций, которые антифрод-системы банков могли посчитать подозрительными. Однако процедура восстановления доступа к денежным средствам может быть сопряжена с рядом сложностей даже при условии отсутствия какого-либо мошенничества. Депутаты писали в запросе к министерству, что у населения нет удобного и прозрачного механизма, позволяющего зафиксировать обращение, проконтрлировать сроки рассмотрения и возможность направления дальнейших жалоб в уполномоченные органы в случае бездействия организации при блокировке счета. В Госдуме уверены, что подача документов и идентификация через "Госуслуги" снизит риски появления поддельных заявлений и упростит проверочные процедуры.

