Иностранец взломал "Госуслуги" петербурженки и прописал в её квартире мигрантов

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

В Петербурге полиция задержала 29-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого во взломе аккаунта портала Госуслуг и фиктивной регистрации мигрантов. Мужчина вместе с сообщниками получил доступ к личному кабинету 33-летней собственницы квартиры на Фермерском шоссе и прописал там двоих иностранцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл в феврале 2026 года. Злоумышленники взломали учётную запись петербурженки на портале госуслуг и оформили фиктивную регистрацию по месту пребывания двум гражданам ближнего зарубежья. Сама хозяйка квартиры, по данным полиции, не знала о незаконных действиях и никакого согласия не давала.

Оперативники уголовного розыска и сотрудники УЭБиПК задержали подозреваемого в результате совместной операции. Возраст задержанного — 29 лет, он является иностранцем. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV