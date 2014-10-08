В Петербурге заработали горячая линия и телеграм-бот для жалоб на кикшеринг

С началом сезона электросамокатов в Северной столице возобновил работу общественный контроль за средствами индивидуальной мобильности.

В Петербурге стартовал сезон кикшеринга, и вместе с ним возобновили работу каналы связи для приема жалоб от горожан. По данным Городского центра управления парковками, чаще всего обращения касаются самокатов, оставленных на тротуарах, в арках и пешеходных зонах. Такие нарушения создают неудобства и представляют опасность для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей.

Операторы кикшеринга устанавливают для пользователей собственные правила: завершать поездку разрешается только в специально отведенных местах. Нарушителям грозят штрафы от компании, особенно если арендатор не подтвердил корректную парковку фотографией.

Петербуржцы могут сообщить о нарушениях по телефону горячей линии +7 (812) 240-92-72 или через телеграм-бот "Самокаты: общественный контроль". Для оперативной обработки обращения рекомендуется указать цвет самоката, название сервиса, номер устройства и время нарушения, а также приложить фотографию.

