В ОП поддержали введение уголовной ответственности за незаконный майнинг

Евгений Машаров призвал увеличить штрафы и сроки наказания.

Введение уголовной ответственности за незаконный майнинг цифровых валют в России обоснованно и своевременно. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт уточнил, что в будущем власти будут говорить об увеличении размера штрафов для нарушителей и сроков наказания. Эти решения необходимы для того, чтобы у потенциальных злоумышленников пропало желание нелегально майнить в стране. Также этот процесс следует сделать экономически невыгодным.

Законопроект поддерживается Общественной палатой РФ. Он своевременный и обоснованный. Большая часть намайненного в настоящее время в нашей стране биткойна получена незаконно, майнеры, особенно физические лица, уходят от привлечения к уголовной ответственности за отсутствием специального состава преступления. Евгений Машаров, эксперт

Напомним, что правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает введение лишения свободы на срок до пяти лет за незаконный майнинг. Правки касаются уголовной ответственности за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры. Для этого специалисты вводят новую статью 171.6 УК РФ. В настоящее время ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте" требует обязательной регистрации для осуществления майнинга. Согласно сведениям от ФНС России, в реестр включено лишь около полутора тысяч субъектов, при том что фактически майнингом могут заниматься порядка 50 тысяч физических и юридических лиц.

Мошенники от имени энергетиков вымогают персональные данные у россиян.

