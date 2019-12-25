Мошенники от имени энергетиков вымогают персональные данные у россиян

В ОП рассказали о том, что теперь аферисты пытаются представиться гражданам в мессенджерах сотрудниками "Мосэнергосбыта".

Общественная палата России фиксирует случаи распространения вводящей в заблуждение информации граждан через общедомовые чаты многоквартирных домов. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт уточнил, злоумышленники от имени "Мосэнергосбыта" вымогают у людей персональные данные. Часто это делается через Telegram-каналы "официального" аккаунта компании. Мошенники убеждают население в том, что проводится перерасчет за коммунальные платежи. Потребителей просят сверить информацию в списках и сообщить в этом чате. Далее идет список жильцов с указанием ФИО и даты рождения.

В целях повышения безопасности жильцов многоквартирных домов рекомендуется создавать общедомовые чаты в мессенджере MAX, не реагировать на сообщения в Telegram-каналах. А в случае угроз, шантажа, вымогательства рекомендую выйти из них и заблокировать данные чаты. Евгений Машаров, эксперт

Эксперт добавил, что в реальности "Мосэнергосбыт" работает в соответствии с федеральным законодательством, поэтому такого рода сообщений не направляет пользователям. Евгений Машаров пояснил, что в текущий момент Telegram остается одной из ключевых цифровых площадок по распространению противоправной информации среди россиян.

Фото: В ОП рассказали о штрафах до 700 тыс. рублей за оскорбления в интернете.

Фото: Piter.tv