Евгений Машаров объяснил, под какую административную статью попадают нарушители.

Оскорбительные сообщения или комментарии в социальных сетях и мессенджерах могут повлечь за собой штраф до 700 тысяч рублей. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт уточнил, что пользователей интернета могут привлечь к ответственности за такие правонарушения.

.... Понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, предусмотрена административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ. Евгений Машаров, эксперт

Специалист добавил, при условии, что оскорбление было в личных сообщениях, то ответственность наступает по части первой этой статьи. Физическому лицу грозит выплата административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. На должностных лиц штраф налагается в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. А уже публичные оскорбления в групповых чатах или на общедоступных страницах будут караться по второй части той же статьи. Штрафы возрастут до 5-10 тысяч, 50-100 тысяч, 200-700 тысяч рублей соответственного по вышеуказанным категориям. Евгений Машаров сообщил СМИ, что в России уже есть судебная практика, при которой скриншоты из запрещенных социальных сетей инстанции принимают в качестве доказательств.

Вопрос о наличии признаков оскорбления разрешается экспертом при проведении лингвистической экспертизы. Евгений Машаров, эксперт

