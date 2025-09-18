В Ленобласти открыли сезон самокатов, три штуки случайно заехали в Петербург

Кикшеринг открыли в Мурино и Кудрово, но жители города заметили «желтых» на проспекте Пятилеток.

С 7 марта в Ленинградской области официально открылся сезон аренды электросамокатов. Первыми к поездкам приступили жители Кудрово, Мурино, Янино и Всеволожска. Однако в Петербурге кикшеринг пока не запускают — ждут устойчивого потепления, хотя три самоката всё же попали в город из-за технического сбоя, сообщает пресс-служба Whoosh.

В компании Whoosh пояснили, что в пригородах уже сошла наледь, а состояние асфальта позволяет безопасно ездить. В Петербурге сезон решили не открывать, чтобы не рисковать безопасностью горожан в нестабильную погоду.

Однако местные жители сомневаются в готовности дорог. По словам очевидцев, в Мурино ночью сохраняются заморозки, а асфальт покрыт гололедицей.

Самокатчики уже вовсю катаются, абсолютно нулевое понимание, что погода ещё не устоялась. Некоторые несутся на полной скорости, радует, что таких отчаянных не так много. Жительница Мурино

Несмотря на то, что Петербург пока вне зоны проката, жители города заметили три жёлтых самоката на проспекте Пятилеток. В Whoosh объяснили инцидент кратковременным сбоем в работе геолокации.

Из-за кратковременных сбоев в работе геолокации три самоката незначительно выехали за пределы зоны. Следим за этим, оперативно возвращаем. Пресс-служба Whoosh

В компании добавили, что внимательно следят за перемещением техники и оперативно возвращают "заблудившиеся" самокаты обратно в зону проката.

Фото: Piter.TV