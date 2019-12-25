Петербург и Ленобласть вошли в тройку регионов с самым большим числом нарушителей ПДД

По данным МВД, в 2025 году в Северной столице и области выявили почти 470 тыс. лихачей.

Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли третье место в антирейтинге регионов по количеству водителей-нарушителей в 2025 году. Согласно статистике МВД РФ, с которой ознакомился ТАСС, в прошлом году в городе и области выявлено 467 391 нарушителей правил дорожного движения.

Лидерами антирейтинга стали Москва (1 182 958 нарушителей) и Московская область (1 136 854). Замыкают пятёрку Дагестан (460 343), Краснодарский край (393 418) и Ставропольский край (более 350 тысяч). Всего в России в 2025 году зафиксировано 11 447 895 водителей-нарушителей — на 376 тысяч меньше, чем годом ранее.

Среди федеральных округов больше всего лихачей оказалось в Центральном федеральном округе — 3,4 миллиона. На втором месте Приволжский федеральный округ (более 1,7 миллиона), на третьем — Южный федеральный округ (почти 1,3 миллиона).

Меньше всего нарушителей ПДД традиционно зафиксировано на Чукотке (2 002) и в Ненецком автономном округе (2 520).

В статистике отмечается и прямая зависимость: Москва, Подмосковье, Петербург и Ленобласть — это также регионы с наибольшим количеством автомобильного транспорта. В Москве зарегистрировано 5,3 миллиона единиц автотранспорта, в Московской области — 3,6 миллиона, в Петербурге и Ленобласти — 2,9 миллиона. Меньше всего машин в Ненецком автономном округе (почти 15,8 тысячи) и на Чукотке (около 16 тысяч).

Ранее Piter.TV сообщал, что молодого дрифтера, призывавшего соблюдать ПДД, задержали в Петербурге.

Фото: Piter.TV