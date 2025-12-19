Молодого дрифтера, призывавшего соблюдать ПДД, задержали в Петербурге

Антигероем оказался 25-летний местный житель.

В Петербурге внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекло видео, на котором молодой человек призывает водителей соблюдать ПДД. В конце ролика он сам продемонстрировал дрифт на своем автомобиле, что вызывало противоречие.

Инспекторы ДПС, конечно, оценили "посыл" водителя. И, как результат, им не составило труда установить госномер автомобиля и личность нарушителя. Антигероем оказался 25-летний петербуржец. Молодой человек признал свою ошибку. Пресс-служба ГАИ

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти