Сегодня, 11:25
Молодого дрифтера, призывавшего соблюдать ПДД, задержали в Петербурге

Антигероем оказался 25-летний местный житель.

В Петербурге внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекло видео, на котором молодой человек призывает водителей соблюдать ПДД. В конце ролика он сам продемонстрировал дрифт на своем автомобиле, что вызывало противоречие. 

Инспекторы ДПС, конечно, оценили "посыл" водителя. И, как результат, им не составило труда установить госномер автомобиля и личность нарушителя. Антигероем оказался 25-летний петербуржец. Молодой человек признал свою ошибку. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге привлечен к ответственности очередной дрифтер на "Жигулях". 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

