Сегодня, 14:46
В Петербурге привлечен к ответственности очередной дрифтер на "Жигулях"

Он прошел медицинское освидетельствование.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали очередного дрифтера. За рулем "Жигулей" оказался 21-летний местный житель. 

Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Он прошел медицинское освидетельствование. 

Теперь у нарушителя будет достаточно свободного времени для повторения ПДД РФ, пока ему предстоит провести несколько месяцев в ожидании экспертизы его автомобиля. 

Региональная Госавтоинспекция 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Mitsubishi устроил дрифт возле "Газпром Арены". Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. 

Видео: пресс-служба ГАИ 

