В Петербурге привлечен к ответственности очередной дрифтер на "Жигулях"

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали очередного дрифтера. За рулем "Жигулей" оказался 21-летний местный житель.
Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Он прошел медицинское освидетельствование.
Теперь у нарушителя будет достаточно свободного времени для повторения ПДД РФ, пока ему предстоит провести несколько месяцев в ожидании экспертизы его автомобиля.
Региональная Госавтоинспекция
Ранее мы рассказывали о том, что водитель Mitsubishi устроил дрифт возле "Газпром Арены". Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Видео: пресс-служба ГАИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все