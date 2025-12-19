В Петербурге привлечен к ответственности очередной дрифтер на "Жигулях"

Он прошел медицинское освидетельствование.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали очередного дрифтера. За рулем "Жигулей" оказался 21-летний местный житель.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Он прошел медицинское освидетельствование.

Теперь у нарушителя будет достаточно свободного времени для повторения ПДД РФ, пока ему предстоит провести несколько месяцев в ожидании экспертизы его автомобиля. Региональная Госавтоинспекция

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Mitsubishi устроил дрифт возле "Газпром Арены". Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба ГАИ