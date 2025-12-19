  1. Главная
Сегодня, 10:52
88
Водитель Mitsubishi устроил дрифт возле "Газпром Арены"

Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Площадка около "Газпром Арены" продолжает притягивать дрифтеров. Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали очередного нарушителя на внедорожнике Mitsubishi Pajero: его заметили камеры уличного видеонаблюдения. 

Уточняется, что машину 24-летнего водителя изъяли для проведения экспертизы по установлению подлинности идентификационных данных. Также парень отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. 

Любые попытки устроить дрифт на дорогах будут пресекаться, а виновные привлечены к ответственности. Безопасность дорожного движения – приоритет, и нарушители будут нести ответственность за свои действия. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: дрифт на парковке обернулся протоколами для молодого жителя Петербурга. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

