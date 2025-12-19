Дрифт на парковке обернулся протоколами для молодого жителя Петербурга

За свои действия горожанин ответит перед законом, а его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В начале января сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти нашли в интернете видеоролик, на котором водитель устроил опасный заезд по стоянке торгового центра. Нарушителя оперативно выявили: им оказался 23-летний местный житель.

В отношении молодого человека составлены административные протоколы. Кроме того, управлявший машиной отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За свои действия горожанин ответит перед законом, а его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Видео: пресс-служба ГАИ