  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:26
128
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дрифт на парковке обернулся протоколами для молодого жителя Петербурга

0 0

За свои действия горожанин ответит перед законом, а его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В начале января сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти нашли в интернете видеоролик, на котором водитель устроил опасный заезд по стоянке торгового центра. Нарушителя оперативно выявили: им оказался 23-летний местный житель. 

В отношении молодого человека составлены административные протоколы. Кроме того, управлявший машиной отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За свои действия горожанин ответит перед законом, а его автомобиль помещен на специализированную стоянку. 

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ГАИ задержали устроивших дрифт возле "Газпром Арены". 

Видео: пресс-служба ГАИ 

Теги: гаи, дрифт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии