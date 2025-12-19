  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:53
61
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники ГАИ задержали устроивших дрифт возле "Газпром Арены"

0 0

Машины помещены на специализированную стоянку.

Задержаны водители, которые устроили дрифт возле "Газпром Арены". Нарушителями оказались двое молодых мужчин, сообщили в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

Были остановлены автомобили Audi S4 и Kia Sorento, за рулем первого находился 27-летний гость города, второго – 24-летний житель Сланцевского района. Машины помещены на специализированную стоянку. 

ГАИ напоминает, что территория у "Газпром Арены" находится под постоянным наблюдением ее сотрудников. Любые попытки устроить там опасные заезды будут незамедлительно пресекаться. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее мы рассказывали о том, что дрифтер на Daewoo остался без машины за нарушения в Красногвардейском районе. 

Видео: ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: газпром арена, дрифт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии