Сотрудники ГАИ задержали устроивших дрифт возле "Газпром Арены"

Задержаны водители, которые устроили дрифт возле "Газпром Арены". Нарушителями оказались двое молодых мужчин, сообщили в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Были остановлены автомобили Audi S4 и Kia Sorento, за рулем первого находился 27-летний гость города, второго – 24-летний житель Сланцевского района. Машины помещены на специализированную стоянку.

ГАИ напоминает, что территория у "Газпром Арены" находится под постоянным наблюдением ее сотрудников. Любые попытки устроить там опасные заезды будут незамедлительно пресекаться. Пресс-служба ГАИ

Видео: ГАИ по Петербургу и Ленобласти