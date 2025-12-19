Дрифтер на Daewoo остался без машины за нарушения в Красногвардейском районе

В отношении парня составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.1 и ст. 12.2 КоАП РФ.

Водителя автомобиля Daewoo Nexia задержали за опасное представление на парковке торгового центра в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратились очевидцы. После инспекторы ДПС изучили записи с камер видеонаблюдения и выявили нарушителя: им оказался 18-летний местный житель. В отношении парня составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.1 и ст. 12.2 КоАП РФ. Также он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что получил ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.

Кроме того, был изменен VIN-номер машины, и ее поместили на специализированную стоянку для проведения экспертизы.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти