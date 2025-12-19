Молодых водителей задержали за дрифт возле ТК в Калининском районе

Машины эвакуированы на специализированную стоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали участников опасного заезда у торгового комплекса в Калининском районе. За рулем "ВАЗ 21101" и "ВАЗ 21053" были молодые люди 17 и 18 лет.

"Десяткой" управлял старший, на него составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.5 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, поэтому ему вменили и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. За свои действия парень ответит в судебном порядке.

А "пятерку" вел несовершеннолетний. В отношении юноши составили протоколы по ч. 2 ст. 12.37, ч. 1 ст. 12.1 и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Машины эвакуированы на специализированную стоянку.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти