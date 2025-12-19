  1. Главная
Сегодня, 9:47
Автоледи привлекли к ответственности за грубое нарушение ПДД в Приморском районе

Составлен протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли женщину к административной ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения в Приморском районе Петербурга. 

Инспекторов привлек видеоролик из социальных сетей, на котором автомобиль Nissan двигался по тротуару. Личность водительницы оперативно установили: ей оказалась местная жительница. Составлен протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. С автоледи проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения на дороге. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Первомайском задержали дрифтера на "Жигулях". Вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

