Автоледи привлекли к ответственности за грубое нарушение ПДД в Приморском районе

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли женщину к административной ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения в Приморском районе Петербурга.

Инспекторов привлек видеоролик из социальных сетей, на котором автомобиль Nissan двигался по тротуару. Личность водительницы оперативно установили: ей оказалась местная жительница. Составлен протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. С автоледи проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения на дороге.

Ранее мы рассказывали о том, что в Первомайском задержали дрифтера на "Жигулях". Вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти