В Первомайском задержали дрифтера на "Жигулях"

Благодаря неравнодушным жителям Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, устроившего дрифт у здания администрации в поселке Первомайского.

На месте происшествия поймали 34-летнего злоумышленника на авто "ВАЗ 21051". Он был доставлен в 89-й отдел полиции по Выборгскому району. В отношении любителя зимних "покатушек" вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, а машина помещена на спецстоянку для проведения экспертизы по установлению подлинности VIN.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан дрифтер из Калининграда. На него составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти