  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:58
84
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Первомайском задержали дрифтера на "Жигулях"

0 0

В отношении любителя зимних "покатушек" вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Благодаря неравнодушным жителям Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, устроившего дрифт у здания администрации в поселке Первомайского. 

На месте происшествия поймали 34-летнего злоумышленника на авто "ВАЗ 21051". Он был доставлен в 89-й отдел полиции по Выборгскому району. В отношении любителя зимних "покатушек" вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, а машина помещена на спецстоянку для проведения экспертизы по установлению подлинности VIN. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан дрифтер из Калининграда. На него составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дрифт, первомайское
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии