Сегодня, 8:59
В Петербурге задержан дрифтер из Калининграда

В отношении приезжего составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

На парковке торгового центра 38-летний водитель Volkswagen устроил дрифт. Его задержали сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

Мужчину из Калининграда установили благодаря видео в социальных сетях. Он выполнял пируэты на дороге, превращая пространство в полигон для дрифта. Кроме того, нарушитель периодически ездит по встречной полосе движения. 

В отношении приезжего составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку для проведения тщательной экспертизы. 

Подобные правонарушения, вне зависимости от праздничной атмосферы, будут пресекаться. Безопасность на дорогах – приоритет, и никакие "новогодние пируэты" не останутся без внимания. 

Пресс-служба Госавтоинспекции 

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ГАИ задержали в Петербурге водителя Nissan, устроившего дрифт на дороге. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

