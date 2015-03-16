В Петербурге задержан дрифтер из Калининграда

В отношении приезжего составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

На парковке торгового центра 38-летний водитель Volkswagen устроил дрифт. Его задержали сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Мужчину из Калининграда установили благодаря видео в социальных сетях. Он выполнял пируэты на дороге, превращая пространство в полигон для дрифта. Кроме того, нарушитель периодически ездит по встречной полосе движения.

В отношении приезжего составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку для проведения тщательной экспертизы.

Подобные правонарушения, вне зависимости от праздничной атмосферы, будут пресекаться. Безопасность на дорогах – приоритет, и никакие "новогодние пируэты" не останутся без внимания. Пресс-служба Госавтоинспекции

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти