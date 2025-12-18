Сотрудники ГАИ задержали в Петербурге водителя Nissan, устроившего дрифт на дороге

Нарушителем оказался 31-летний житель Алтайского края.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Петербурге приезжего водителя Nissan за дрифт на дороге. Мужчина специально вошел в управляемый занос и выполнил круговые движения.

Нарушителем оказался 31-летний житель Алтайского края. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, а машину эвакуировали на специализированную стоянку. Водитель забрал свой автомобиль, но поездка была недолгой: он вновь отказался проходить медицинское освидетельствование. Все процессы повторились.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти