Сегодня, 9:28
Сотрудники ГАИ задержали в Петербурге водителя Nissan, устроившего дрифт на дороге

Нарушителем оказался 31-летний житель Алтайского края.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Петербурге приезжего водителя Nissan за дрифт на дороге. Мужчина специально вошел в управляемый занос и выполнил круговые движения. 

Нарушителем оказался 31-летний житель Алтайского края. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, а машину эвакуировали на специализированную стоянку. Водитель забрал свой автомобиль, но поездка была недолгой: он вновь отказался проходить медицинское освидетельствование. Все процессы повторились. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель BMW устроил дрифт возле "Газпром Арены". 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

 

Теги: гаи, дрифт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

