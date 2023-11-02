Водитель BMW устроил дрифт возле "Газпром Арены"

В отношении нарушителя вынесено постановление по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Петербурге 24-летнего водителя BMW, который устроил дрифт у "Газпром Арены".

В отношении нарушителя вынесено постановление по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ, машина помещена на специализированную стоянку для проведения экспертизы подлинности VIN. Самого водителя отправляли на медицинское освидетельствование.

Госавтоинспекция неоднократно уже предупреждала всех любителей устраивать подобные заезды, что это не останется незамеченным и все участники будут привлечены к ответственности. Пресс-служба ГАИ

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти