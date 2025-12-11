  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:32
88
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

За дрифт на парковке ТЦ в Петербурге задержан водитель Ford

0 0

С молодым человеком провели профилактическую беседу.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали очередного дрифтера. Молодой человек поучаствовал в опасном заезде на парковке торгового центра в ноябре. 

С водителем автомобиля Ford провели профилактическую беседу. Он выразил сожаление о случившемся и пообещал соблюдать правила дорожного движения. 

Госавтоинспекция обращает внимание, что подобное поведение будет пресекаться, а виновные лица привлекаться к ответственности в соответствии с законом. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее мы рассказывали о том, что за опасный дрифт во Фрунзенском районе ответит уроженец Томска. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, дрифт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии