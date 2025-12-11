За дрифт на парковке ТЦ в Петербурге задержан водитель Ford

С молодым человеком провели профилактическую беседу.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали очередного дрифтера. Молодой человек поучаствовал в опасном заезде на парковке торгового центра в ноябре.

С водителем автомобиля Ford провели профилактическую беседу. Он выразил сожаление о случившемся и пообещал соблюдать правила дорожного движения.

Госавтоинспекция обращает внимание, что подобное поведение будет пресекаться, а виновные лица привлекаться к ответственности в соответствии с законом. Пресс-служба ГАИ

