За дрифт на парковке ТЦ в Петербурге задержан водитель Ford

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали очередного дрифтера. Молодой человек поучаствовал в опасном заезде на парковке торгового центра в ноябре.
С водителем автомобиля Ford провели профилактическую беседу. Он выразил сожаление о случившемся и пообещал соблюдать правила дорожного движения.
Госавтоинспекция обращает внимание, что подобное поведение будет пресекаться, а виновные лица привлекаться к ответственности в соответствии с законом.
Пресс-служба ГАИ
Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти
