Сегодня, 10:22
За опасный дрифт во Фрунзенском районе ответит уроженец Томска

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти вновь задержали дрифтера на автомобиле Toyota. Видео с опасными маневрами во дворе дома по Пловдивской улице заметили в интернете. 

Нарушителем оказался 26-летний житель Томска, который управлял незарегистрированным транспортным средством и без обязательного полиса ОСАГО. Также он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. 

Машину эвакуировали на специализированную стоянку, а самого водителя увезли в отдел полиции Фрунзенского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Госавтоинспекция подчеркивает, что игнорирование правил дорожного движения недопустимо.

Пресс-служба ГАИ 

Ранее мы рассказывали о том, что устроившего мастер-класс по дрифту на парковке ТЦ во Фрунзенском районе задержали сотрудники Госавтоинспекции. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

