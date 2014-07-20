За опасный дрифт во Фрунзенском районе ответит уроженец Томска

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти вновь задержали дрифтера на автомобиле Toyota. Видео с опасными маневрами во дворе дома по Пловдивской улице заметили в интернете.

Нарушителем оказался 26-летний житель Томска, который управлял незарегистрированным транспортным средством и без обязательного полиса ОСАГО. Также он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Машину эвакуировали на специализированную стоянку, а самого водителя увезли в отдел полиции Фрунзенского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Госавтоинспекция подчеркивает, что игнорирование правил дорожного движения недопустимо. Пресс-служба ГАИ

Ранее мы рассказывали о том, что устроившего мастер-класс по дрифту на парковке ТЦ во Фрунзенском районе задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Видео: Telegram / Mash на Мойке