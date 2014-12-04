Устроившего мастер-класс по дрифту на парковке ТЦ во Фрунзенском районе задержали сотрудники Госавтоинспекции

Блогером-дрифтером оказался 19-летний местный житель.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти продолжают борьбу с дрифтом на дорогах общего пользования. На стоянке торгового центра во Фрунзенском районе молодые люди устроили мастер-класс.

Парень за рулем автомобиля Volvo демонстративно пустил своего железного коня в управляемый занос. Его друзья снимали на видео хулиганскую выходку. Блогером-дрифтером оказался 19-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ. Молодому человеку предстоит ответить и за административные проступки: нарушение правил эксплуатации транспортного средства (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), невыполнение требований ПДД при маневрировании (ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ) и отсутствие страховки (ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ).

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти