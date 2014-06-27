Дрифт-вечеринка в Калининском районе закончилась на штрафстоянке

ГИБДД изъяла автомобили любителей ночных заносов после мониторинга соцсетей

Автолюбители, устроившие несанкционированные дрифт-заезды в Калининском районе Петербурга, лишились своих автомобилей после вмешательства Госавтоинспекции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, видео с опасными маневрами было обнаружено в ходе мониторинга социальных сетей.

Сотрудники ГИБДД оперативно установили личности участников ночных гонок и задержали их автомобили. При осмотре транспортных средств были обнаружены признаки изменения номерных агрегатов, что может привести к уголовной ответственности по статье 326 УК РФ. Все автомобили помещены на специализированную стоянку до проведения экспертизы.

Рёв моторов и визг тормозов нарушают право жителей на отдых и создают реальную угрозу для безопасности, отметили в Госавтоинспекции. Помимо подозрений в подделке идентификационных номеров, у всех автомобилей выявлено превышение нормативов уровня шума, а у одного — недопустимая тонировка стекол. Владельцам выданы предписания об устранении нарушений, в противном случае транспортные средства могут быть сняты с регистрации. ГИБДД предупреждает, что продолжит пресекать попытки организации экстремальных заездов на дорогах города.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области