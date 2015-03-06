В Петербурге задержан наркосбытчик, угощавший подростков запрещёнкой

В его квартире на улице Верности полиция изъяла мефедрон.

Сотрудники полиции Калининского района задержали 31-летнего неработающего мужчину по подозрению в сбыте наркотиков и вовлечении несовершеннолетних в их потребление. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 13 ноября в квартире жилого дома на улице Верности.

Поводом для оперативных мероприятий стало сообщение о возможном употреблении запрещенных веществ. Прибыв на место, полицейские обнаружили в квартире подозреваемого и двух 17-летних девушек. После медицинского освидетельствования несовершеннолетние были переданы законным представителям.

В ходе осмотра помещения были изъяты предметы со следами порошкообразного вещества: пластиковая карта, стеклянная колба, настольное зеркало и неизвестное вещество россыпью. Согласно результатам экспертизы, в составе изъятого обнаружен мефедрон массой 0,17 грамма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) и 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств). Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

