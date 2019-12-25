Полиция ищет хулиганов, бросивших петарду в переходе на станции метро "Московская"

В результате происшествия никто не пострадал.

В подземном переходе станции метро "Московская" в Санкт-Петербурге неизвестные бросили петарду. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 14 ноября.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, однако метателей петарды на месте обнаружить не удалось. По предварительной информации, группа неизвестных бросила в переходе пиротехническое изделие, что привело к громкому хлопку.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полиция принимает меры к установлению и розыску лиц, причастных к нарушению общественного порядка. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее Piter.TV сообщал, что житель Петербурга, похитивший из магазина 31 шоколадку, ответит перед судом.

Фото: Piter.TV