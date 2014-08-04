Житель Петербурга, похитивший из магазина 31 шоколадку, ответит перед судом

Сумма ущерба составила около 6 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В сентябре фигурант, находясь в магазине на Дальневосточном проспекте, похитил оттуда 31 плитку шоколада.

Как рассказали в надзорном ведомстве, сумма ущерба составила около 6 тыс. рублей. Товары подсудимый спрятал в свой рюкзак, а потом скрылся. Похищенный шоколад он съел в одиночестве.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pxhere