Житель Петербурга, похитивший из магазина 31 шоколадку, ответит перед судом
Сегодня, 16:39
Сумма ущерба составила около 6 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В сентябре фигурант, находясь в магазине на Дальневосточном проспекте, похитил оттуда 31 плитку шоколада. 

Как рассказали в надзорном ведомстве, сумма ущерба составила около 6 тыс. рублей. Товары подсудимый спрятал в свой рюкзак, а потом скрылся. Похищенный шоколад он съел в одиночестве. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: работника отеля в центре Петербурга подозревают в краже 50 тыс. рублей из кассы. 

Фото: pxhere 

