Работника отеля в центре Петербурга подозревают в краже 50 тыс. рублей из кассы

Персонал гостиницы воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали сотрудника отеля в Центральном районе, подозреваемого в краже денег из кассового аппарата. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем наряд вневедомственной охраны прибыл к гостинице на Владимирском проспекте, персонал которой воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. По словам владельца отеля, один из работников похитил из кассы 50 тыс. рублей.

По подозрению поймали 26-летнего молодого человека, он был доставлен в 28-й отдел полиции.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти