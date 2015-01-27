  1. Главная
Работника отеля в центре Петербурга подозревают в краже 50 тыс. рублей из кассы
Сегодня, 15:05
Персонал гостиницы воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали сотрудника отеля в Центральном районе, подозреваемого в краже денег из кассового аппарата. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне днем наряд вневедомственной охраны прибыл к гостинице на Владимирском проспекте, персонал которой воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. По словам владельца отеля, один из работников похитил из кассы 50 тыс. рублей. 

По подозрению поймали 26-летнего молодого человека, он был доставлен в 28-й отдел полиции. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

