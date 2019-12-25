Молодой петербуржец попытался похитить каршеринговый автомобиль

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские Московского района задержали подозреваемого в хищении каршерингового автомобиля. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 11 ноября к правоохранителям обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о том, что от дома по Киевской улице незнакомец угнал машину EXEED LX. На следующий день на Лиговском проспекте по подозрению в совершении преступления поймали 21-летнего горожанина.

Ранее на Piter.TV: рецидивист уснул за рулем угнанной машины в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV