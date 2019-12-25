Рецидивист уснул за рулем угнанной машины в Красногвардейском районе

Задержанного ранее судили за незаконное хранение наркотических средств и применение насилия в отношении представителя власти.

Сотрудники Росгвардии Красногвардейского района задержали мужчину, который на Пейзажной улице совершил угон машины Daewoo Nexia и уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Утром 24 октября 38-летний горожанин заметил, что его автомобиль припаркован не там, где стоял. Двигатель работал, а в салоне находился незнакомец. Владелец иномарки сразу сообщил о произошедшем в полицию.

На месте установили, что 27-летний нетрезвый правонарушитель проник в авто, завел его, проехал несколько метров и заснул. Задержанного ранее судили за незаконное хранение наркотических средств и применение насилия в отношении представителя власти.

