Сегодня, 12:31
Угнанный школьниками автомобиль Audi в Ленобласти остановил выстрел по колесам

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

Полицейские с погоней задерживали угонщика автомобиля Audi в Ломоносовском районе. За рулем находился школьник, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям обратился 38-летний житель деревни Яльгелево, сообщивший об угоне его иномарки со стоянки на Ропшинском шоссе. Спустя пару часов машину заметили на трассе "Нарва", было организовано преследование. На световые и звуковые сигналы водитель не реагировал, попытавшись скрыться. Для остановки авто инспекторы Госавтоинспекции произвели предупредительный и прицельный выстрелы. 

Угонщиком оказался 14-летний семиклассник, также в салоне сидели четверо его приятелей в возрасте от 14 до 17 лет. Все они доставлены в отдел для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). 

Ранее на Piter.TV: мужчину в Петербурге будут судить за угон "Жигулей" и похищение алкоголя. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

