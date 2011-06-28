  1. Главная
Мужчину в Петербурге будут судить за угон "Жигулей" и похищение алкоголя
Сегодня, 10:25
210
Ущерб составил свыше 10 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 166 и ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в январе обвиняемый угнал "Жигули" от дома по шоссе Революции. Как сообщил злоумышленник, он увидел машину с незакрытым окном, попал внутрь и тронулся с места, разобрав замок зажигания. Авто заглохло на Среднеохтинском проспекте, и мужчина пошел пешком. 

Также местный житель дважды украл алкоголь из магазина. В первый раз были похищены две бутылки вина и столько же текилы, во второй – четыре бутылки вина. Ущерб составил свыше 10 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пассажиры такси избили водителя, угнали его автомобиль и разбили. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

