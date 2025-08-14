В Петербурге пассажиры такси избили водителя, угнали его автомобиль и разбили его

Пострадавший таксист был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, но от госпитализации отказался.

Полицейские задержали пассажиров такси, угнавших автомобиль после нападения на водителя. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района Петербурга 13 августа обратился 20-летний водитель такси, который сообщил, что ранним утром два агрессивных пассажира, находясь в салоне Volkswagen Polo, возле дома 76 по проспекту Луначарского сначала несколько раз ударили его по лицу, отобрали 2 900 рублей наличными, после чего начали душить.

Водитель смог вырваться и убежать, после чего один из нападавших пересел за руль, и злоумышленники скрылись на иномарке. Пострадавший таксист был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, но от госпитализации отказался.

Через несколько часов полицейские задержали нападавших. Ими оказались двое молодых людей, 19 и 20 лет. Угнанный автомобиль был обнаружен после ДТП и эвакуирован на штрафстоянку. Восстановлению иномарка не подлежит, сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон).

Тем временем в Сертолово таксиста подозревают в домогательстве 16-летней пассажирки.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО