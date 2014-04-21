В Сертолово таксиста подозревают в домогательстве 16-летней пассажирки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Таксист-мигрант подозревается в изнасиловании несовершеннолетней в Сертолово. Подробности стали известны "Оперативному прикрытию".

На 26-летнего гражданина Узбекистана, работающего в такси, 12 августа заявил отец 16-летней девушки. По словам мужчины, 11 августа около 16:00 в СНТ "Ягодка" водитель в салоне автомобиля совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери.

Около полуночи Hyundai Solaris с подозреваемым был остановлен экипажем ГАИ у дома 49 по проспекту Культуры. Иностранец доставлен в отделение полиции для разбирательств. На миграционном учете он не состоит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Новоселье иностранец подозревается в сексуальном насилии в отношении 14-летней девочки.

