На ЗСД в Петербурге произошло ДТП с участием такси и фуры

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля, движение не перекрывали.

В Санкт-Петербурге днем 13 апреля на северном участке Западного скоростного диаметра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и грузового автомобиля. По предварительной информации, в результате столкновения пострадал водитель легковой машины.

Очевидцы сообщили, что фура врезалась в стоявшее такси. По их данным, водитель получил травму головы, однако остался жив. Судя по опубликованным кадрам, удар был значительным — задняя часть легкового автомобиля оказалась сильно деформирована, у грузовика повреждена передняя правая сторона.

В пресс-службе ЗСД подтвердили, что пострадал водитель такси. При этом движение на участке не ограничивалось, серьезных заторов удалось избежать. На месте происшествия работали дорожные инспекторы, информация о ситуации была оперативно выведена на электронные табло для водителей.

Фото: Telegram / "Мегаполис"