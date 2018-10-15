В Новоселье иностранец подозревается в сексуальном насилии в отношении 14-летней девочки

Она вечером гуляла у дома с собакой.

В Новоселье задержан иностранец, подозреваемый в противоправных сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 10 августа поступило сообщение о противоправных действиях неизвестного мужчины в отношении 14-летней девочки, которая находилась на прогулке с собакой у дома по Центральной улице в Новоселье.

Оперативно по подозрению в причастности к этому преступлению у дома 10 корпус 2 по Большой Балтийской улице был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства 23-летний гражданин Центрально-Азиатского государства, прибывший в ноябре 2024 года в Россию на заработки.

Как выяснили полицейские, подозреваемый, заведомо зная возраст девочки, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. О случившемся подросток, вернувшись домой с прогулки, сразу рассказала родителям, которые задержали самостоятельно мужчину и удерживали до приезда сотрудников полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что 28-летний петербуржец проведет 17 лет в колонии за секс с несовершеннолетними.

