В отношении мигранта, который незаконно легализовал соотечественников в Ленобласти, возбуждено уголовное дело

Было установлено, что 10 приезжих из Узбекистана трудились на стройке нелегально.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) в отношении иностранца, который легализовал соотечественников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 26 августа.

Правоохранители в поисках нелегалов провели рейд на стройке в поселке Новоселье. Было установлено, что 10 приезжих из Узбекистана трудились на объекте нелегально. С иностранцами не заключали трудовые договоры, проживали они фактически на рабочем месте.

Иностранцев привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ, скоро их выдворят из страны. Организатор противоправной деятельности установлен и задержан в Ломоносове. Им оказался 40-летний узбек. Мужчина и сам не состоит на миграционном учете.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге раскрыта крупная схема нелегальной миграции через фиктивное трудоустройство.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти