В Петербурге раскрыта крупная схема нелегальной миграции через фиктивное трудоустройство

Следственные органы Санкт-Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении двух женщин, организовавших канал нелегальной миграции под прикрытием деятельности частного агентства занятости. 55-летняя руководительница и ее 25-летняя помощница обвиняются в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России.

По данным следствия, преступная схема действовала с января 2020 года по декабрь 2023 года. Злоумышленницы заключали договоры аутстаффинга с крупными производственными предприятиями города, после чего размещали объявления о вакансиях для иностранцев. За вознаграждение от 20 до 30 тысяч рублей они предоставляли услуги по фиктивной постановке на миграционный учет и получению трудовых патентов.

В офисе на Учительской улице женщины собирали документы мигрантов и готовили подложные бумаги для оформления в официальных инстанциях. Формально иностранные граждане числились сотрудниками агентства, но фактически работали на производственных предприятиях, что нарушает миграционное законодательство.

За четыре года деятельности преступницы легализовали пребывание 311 иностранных граждан. В мае 2024 года правоохранительные органы провели задержания и обыски при поддержке спецподразделений полиции и Росгвардии.

Материалы дела переданы в миграционную службу, которая уже аннулировала разрешительные документы нелегальным мигрантам. Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые будут дожидаться суда под домашним арестом. Расследование велось по части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области