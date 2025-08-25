В Новоселье на стройках прошёл миграционный рейд

У 130 из которых были выявлены нарушения миграционного режима.

Полицейские пришли на стройки в Ломоносовском районе Ленинградской области в поисках нелегалов. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Проверки прошли на стройках в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. В проверочном мероприятии были задействованы различные подразделения полиции, включая Спецполк, миграционную службу, кинологов со служебными собаками, а также сотрудников Росгвардии.

Проверке подверглись около 400 строителей-иностранцев, у 130 из которых были выявлены нарушения миграционного режима. Все нелегалы были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. По каждому из них будет решаться вопрос о выдворении из России.

Видео: МВД по СПб и ЛО