Полицейские пришли с проверкой на стройку на Пулковском шоссе

Сотрудники полицейского Главка провели оперативно-профилактический рейд на строящемся объекте на Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга. В проверочном мероприятии, целью которого стала профилактика нарушений миграционного законодательства, были задействованы различные подразделения полиции, включая Спецполк, миграционную службу и кинологов со служебными собаками.

По данным МВД, полицейской проверке подверглись около 500 рабочих из ближнего зарубежья. Несмотря на то, что у большинства иностранцев документы оказались в порядке, полицейские выявили и восьмерых нелегалов. Они были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. В ближайшее время будет решен вопрос об их выдворении из России. Петербургские приставы уже депортировали из РФ свыше 4,5 тыс. мигрантов с начала 2025 года

Работа по выявлению нарушений миграционного режима и обеспечению общественного порядка продолжится.

Видео: МВД по СПб и ЛО