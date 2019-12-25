28-летний петербуржец проведет 17 лет в колонии за секс с несовершеннолетними

При этом, ранее он являлся фигурантом уголовных дел о половом сношении с лицом не достигшим 16 лет, однако судом они были прекращены поскольку мужчина и потерпевшая поженились в момент судебного разбирательства.

В Петербурге мужчина признан виновным в совершении ряда сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. О приговоре рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием и судом установлено, что мужчина в октябре 2023 года, находясь в гараже на Кубинской улице, будучи осведомленным о несовершеннолетнем возрасте детей, совершал развратные действия без применения насилия в отношении них, демонстрировал порнографические фотографии, а также склонял к совершению полового акта, "чем нарушил их нормальное психосексуальное развитие и половую неприкосновенность".

Так, 28-летний петербуржец признан винновым в совершении преступлений, предусмотренных, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (3 эпизода насильственных действий сексуального характера), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

При этом, ранее он являлся фигурантом уголовных дел о половом сношении с лицом не достигшим 16 лет, однако судом они были прекращены поскольку мужчина и потерпевшая поженились в момент судебного разбирательства.

Ранее в Петербурге был арестован подросток по обвинению в серии сексуальных преступлений.

Фото: Piter.TV