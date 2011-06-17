В Петербурге арестован подросток по обвинению в серии сексуальных преступлений

Одно из преступлений было совершено с особой жестокостью против гражданки Узбекистана.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении тяжких преступлений сексуального характера. Как сообщает Объединённая пресс-служба судебных органов города, молодой человек будет содержаться в следственном изоляторе до 18 сентября 2025 года.

Согласно материалам уголовного дела, утром 19 июля текущего года на улице Массальского в Красносельском районе произошло нападение на 22-летнюю гражданку Узбекистана. Преступник применил перцовый баллончик, после чего оттащил потерпевшую в безлюдное место и совершил насильственные действия сексуального характера в извращённой форме. Благодаря своевременному вызову полиции очевидцем происшествия, подозреваемый был задержан на месте преступления.

В тот же день правоохранительные органы зарегистрировали заявление от 59-летней жительницы города, которая подверглась аналогичным домогательствам со стороны неизвестного в том же районе. Женщина сообщила, что нападавший сорвал с неё одежду и совершал непристойные действия, сообщает Фонтанка.

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Фото: Piter.TV