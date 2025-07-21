Транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу наушников за 23 тыс. рублей в поезде

По подозрению в совершении преступления задержали 66-летнего мужчину.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу брендовых наушников в пассажирском поезде. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратилась 26-летняя жительница Ленобласти с просьбой найти ее устройство. Наушники пропали в составе из Иваново. По подозрению в совершении преступления задержали 66-летнего мужчину.

Выяснилось, что потерпевшая оставила наушники на полочке над спальным местом. Злоумышленник заприметил чужую вещь, забрал футляр и покинул вагон. Похищенное изъято из его квартиры, сумма ущерба – 23 тыс. рублей. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший спящего знакомого на Ветеранов отправлен в колонию на 4 года.

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО