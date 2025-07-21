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Транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу наушников за 23 тыс. рублей в поезде

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По подозрению в совершении преступления задержали 66-летнего мужчину.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу брендовых наушников в пассажирском поезде. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть обратилась 26-летняя жительница Ленобласти с просьбой найти ее устройство. Наушники пропали в составе из Иваново. По подозрению в совершении преступления задержали 66-летнего мужчину. 

Выяснилось, что потерпевшая оставила наушники на полочке над спальным местом. Злоумышленник заприметил чужую вещь, забрал футляр и покинул вагон. Похищенное изъято из его квартиры, сумма ущерба – 23 тыс. рублей. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший спящего знакомого на Ветеранов отправлен в колонию на 4 года. 

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, наушники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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